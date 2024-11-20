高雄昨日警方接獲有老翁疑似遭詐騙，將計就計約詐團車手面交150萬現金，雖成功逮到面交車手，但卻讓在一旁車上監控的同夥跑了，警開2槍仍無力回天，經全力追查，於今日下午在橋頭區一處汽車旅館逮人，發現嫌犯小腿帶有槍傷，並搜出K毒移送偵辦。

據了解，姜翁日前於網路上看到投資股票群組，加入後與自稱投資專員的詐騙集團成員相約，欲投資150萬進行面交，但越想越不對於18日前往三民一分局轄區派出所報案，警方聽聞後決定將計就計，於19晚間6點與車手於三民區安邦公園相約面交，同時部屬警力在旁埋伏。

陳男車手現身後，與姜翁核對款項過程，埋伏警力立刻上前壓制逮捕，公園旁的四平街也遭警方發現疑似詐團同夥車輛行跡可疑，貌似在旁監控，上前攔查過程，對方先倒車逃逸，又向前欲衝撞員警，警方見情況危急，拿出手槍向車輛左前輪射擊2發，無奈仍遭逃逸成功。

警方經追查後掌握逃逸車手身分，為1名歲男子，同時掌握逃逸蹤跡，於燕巢區瓊招路一處空地棄置原有車輛後，由21歲吳姓友人開車接應至橋頭區鐵道北路汽車旅館藏匿，警方抓準時機於今日下午4點半登門逮人。

警方逮到人時，發現黃男身上有槍傷，疑似為19日晚間追捕過程，其中1發子彈貫穿車體，擊中黃男左小腿，遭逮時走路還一跛一跛，警方先將黃男戒護就醫後，將依刑法妨害公務、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

另外，黃男拒檢逃逸部分，涉違反道路交通管理處罰條例第60條第1項「汽車駕駛人拒絕停車接受稽查而逃逸」，可處新台幣1萬元以上及3萬元以下罰鍰，還涉無照駕駛部分，可處新台幣6000元以上及2萬4000元以下罰鍰；至於協助黃男逃逸的吳男，警方則依刑法藏匿人犯罪嫌及毒品危害防制條例併案移送高雄地檢署偵辦。

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