南投縣政府20日舉行「南投農村新食力」成果發表會，南投縣議員黃春麟、林憶如、林儒暘及張婉慈等人共襄盛舉。（楊靜茹攝）

南投縣27家餐飲業者參加縣府的「農村好食力」培育課程並取得證照，其中12家取得英國永續餐廳協會（SRA）全球評鑑指標Food Made Good認證的葉級評鑑，20日舉行成果發表會。縣府農業處長蘇瑞祥說，「農村好食力」推廣友善農業及綠色飲食，期待有更多夥伴投入綠色供應鏈。

南投縣政府20日舉行「南投農村新食力」成果發表會，全縣27家綠色餐飲業者展示以「友善石虎」標章食材烹煮創意料理，並上台走秀，南投縣議員黃春麟、林憶如、林儒暘及張婉慈共襄盛舉，並在綠色餐飲指南創辦人何佳穎帶領下，宣讀綠色宣言。

南投縣27家餐飲業者參加「農村好食力」培育課程，縣府農業處長蘇瑞祥頒發結業證書。（楊靜茹攝）

南投縣農業處指出，透過農業部農村發展及水土保持署補助的農村再生總合發展計畫，縣府攜手在地27家餐飲業者及農民參加「農村好食力」培育課程，共同實踐從食材生產、採購、菜單設計、資源再利用等方面的創新與挑戰，展現綠色餐飲的多元化，其中12家取得英國永續餐廳協會（SRA）全球評鑑指標Food Made Good認證的葉級評鑑。

南投縣議員林儒暘響應綠色餐飲，與參加「農村好食力」的業者Ｃurtis等人合影。（楊靜茹攝）

蘇瑞祥表示，氣候變遷日益嚴重，近年綠色餐飲風潮席捲全球，儼然成為餐飲業主流，縣府致力於推動友善土地的農產品，倡議從產地到餐桌的綠色創意餐飲，為消費者提供更健康且兼具永續環境的新選擇，也為在地農村注入新動能，這次成果發表會是綠色餐飲的起點，盼參加培訓者成為推廣綠色飲食的領頭羊，帶動更多夥伴投入綠色供應鏈。