女星王瞳2020年和交往多年男友艾成結婚，但艾成卻在2022年離世，讓王瞳相當悲慟。18日王瞳在IG上提到因為父親摔車、狗兒子哈嚕生病，讓她過得相當忙碌。怎料，卻有網友留言酸：「出軌會加重另一半憂鬱症嗎？」對此，王瞳也做出回應。

王瞳18日在IG發文透露爸爸摔車，傷到腳而住院，但還不忘關心女兒的感情生活，問她：「妳有男朋友了沒？」讓她吐槽：「猝不及防！你住院還關心這個...一點都不重要的事。」看起來稀鬆平常的貼文底下，卻有網友留言：「好奇想問一下，出軌會加重另一半憂鬱症症狀嗎？」還說了句：「艾哥，你死得好慘啊。」並附上拍手、大笑的貼圖。針對網友酸言酸語，王瞳親自回覆對方：「我禱告看看，看他能不能去找你～跟你說說。」以高EQ的方式正面回應酸民。

王瞳回覆網友酸言酸語。（圖／翻攝自hitomiwu IG）

王瞳和艾成愛情長跑多年，但在2019年王瞳卻爆出介入同劇演員馬俊麟婚姻，還被男方妻子告上法院，引發軒然大波，但當時艾成選擇原諒對方，兩人也在2020年結婚，但王瞳也因此成為某些酸民攻擊對象，但也有網友看不下去，留言批評這位酸民：「這個世界上有兩種人，一種是正常人，還有你這種人。」

王瞳高EQ回應網友。（圖／翻攝自hitomiwu IG）

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。