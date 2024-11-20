陳嘉樺（Ella）20日出席弘道老人福利基金會公益記者會。她近期透過中醫師介紹迷上練舌功，自認練舌功不簡單，讓她核心、體態更加緊緻，連唱高音也變輕鬆不少，並透露日前跟好姊妹田馥甄、任家萱（Selina）及好友們相約去KTV嗨唱，3人在現場合體拿起麥克風默契重現「S.H.E」多首經典夯曲，炒熱現場熱鬧氣氛。

Ella還笑虧Selina向來喜歡跟朋友們聚餐、約唱歌，Selina到現在都能唱歌狂歡到凌晨3點，讓Ella吐槽：「她很可怕。」而大批粉絲至今敲碗期待「S.H.E」合體舉辦演唱會，被問及會想以大巨蛋為合體目標嗎？Ella坦言，一切順其自然，「不管是什麼蛋，大巨蛋、小巨蛋、扭蛋，（合體）這件事不是有沒有誘因，而是有沒有緣分機會。」

Ella近期趁空檔忙追劇影集《影后》，直說被劇情感動到爆哭，甚至還用褲管擦眼淚。喜愛演戲的她私心想詮釋流氓一角，會想飾演周凡跟小鮮肉戀愛戲碼？她幽默喊：「就算想也不能說，各大劇組快來邀約。」