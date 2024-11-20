勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員，疑因長期遭分署長謝宜容職場霸凌而輕生爭議延燒，傳出因其負責的「人工智能專案」屢次退件，才造成此樁悲劇，有分署同仁表示，內部皆認為該專案無實質效益，有浪費公帑之虞，但謝宜容為迎合行政院的「AI行動創新內閣」政策，好大喜功造成吳男輕生的悲劇。

該分署同仁表示，謝前分署長為了迎合行政院的「AI行動創新內閣」政策，要各科室都朝此目標努力發想相關專案，而這個專案又被她認定是獨創，為其他分署所無，如成功的話，可以讓她向上級長官邀功，於是特別「關注」，但由於她的剛愎自用、獨斷獨行，縱使這個專案被認為無效益，也沒有任何人敢勇於提出諍言，只好奉命而行！才會有吳姓同事輕生的悲劇發生。

陳情指出，謝前分署長到任後的種種作為，讓我們承受莫大的心理壓力，我們已經不想再多說什麼了，這已對我們的身心靈已經留下難以抹平的創傷！再多說這些無疑是再揭起我們不想再去面對的瘡疤。

同仁抱屈說，副分署長及秘書室主任只是聽命行事，卻要落得被追究的下場。副分署長李燕玲更是個難得的好長官，悲劇被發的第一時間理應是由機關首長前往處理的，但謝前分署長卻龜縮在辦公室內，而是由副分署長衝往現場處理，她本人相當自責、難過，甚至在事發後第3天還要求助身心科治療。而今又要面對懲處，要她情何以堪！

「我們希望副分署長不會成為替罪羔羊！殷切期盼英明的高層能為北分署著想，為北分署留下好長官，跟我們繼續打拚！」

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