為協助精神康復者走出低谷、邁向社區，修平科技大學攜手衛生福利部草屯療養院，舉辦了一場以「老窗戶新視野」為題的藝術創作展，即日起至12月14日在修平科大藝術中心展出。本次展覽不僅展現了精神康復者透過藝術創作重生的力量，也為修平科大的學生們帶來了深刻的生命教育課題。

修平科大攜手衛福部草屯療養院在修平科大藝術中心展出「老窗戶新視野」藝術創作展。（陳淑美提供／馮惠宜台中傳真）

展覽的主角是13位經歷精神疾病康復之路的藝術家，他們以檜木老窗框為創作媒材，透過畫筆將生命故事和情感融入作品。這些老窗框經過細緻的磨砂、上色和學員的故事詮釋，煥發出全新面貌，象徵著重生與希望。

草療生活旗艦店社區復健中心負責人陳淑美表示，這次展覽突破了以往的界限，讓學生能直接接觸精神障礙者的創作，增進理解與共鳴。透過藝術，民眾與康復者之間的距離得以拉近，也讓學員們從中找到療癒與自我肯定的力量。

協助指導的藝術家潘守誠分享，與這群康復者的合作讓他回憶起過去指導孩子美術創作的純真過程。他鼓勵大家來看展，透過學員的生命故事感受那份奮鬥與希望。

修平科大攜手衛福部草屯療養院在修平科大藝術中心展出「老窗戶新視野」藝術創作展。（陳淑美提供／馮惠宜台中傳真）

參展學員宜翎表示，她的作品《蛻變》是一次特別的實驗，描繪了毛毛蟲化蛹再成蝶的過程。她說：「雖然過程可能痛苦，但最終會迎來新生。就像許多人經歷低潮後，最終能找到屬於自己的光明。」

草屯療養院顧問醫師張介信強調，精神疾病患者經過適當治療與復健訓練，有望重返職場、融入社區生活。他呼籲社會更多地關注並支持康復者，用理解與包容為他們的生命旅程助力。

這場展覽，不僅是藝術的饗宴，更是生命力量的最佳詮釋，為每一位參觀者帶來啟發與感動。

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