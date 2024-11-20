民進黨前立委余天近日媒體專訪爆料，民進黨有人曾說要給公廣、公視董事長職位，最後都沒有；先前也以為會去個「基金會」，但最後只給他一個國策顧問。媒體人黃揚明認為，余天爆料，當時有高層答應要給他公共電視，最後沒有實現；他認為，民進黨說話不算話，這一部分當然是在嘲諷前總統蔡英文。

黃揚明今(20日)在《52直播間》節目中表示，余天2012年不分區立委落選，失落了一段時間。他說，他主動去要電視台總經理或董事長，當時有高層有答應要給他公共電視，最後沒有實現。余天認為，民進黨說話不算話，當然這一段是在嘲諷前總統蔡英文，蔡英文應該去了解，當初是誰答應要給余天這個位置的。

黃揚明認為，安排一個落選的人職務，怎麼可以用公廣集團的位置來酬庸？沒想到2016年民進黨就敢這樣了，疑把公共電視作為酬庸的工具，所以很悲哀。在這樣的一個文化之下，也難怪誰能夠去當官媒中央社社長、董事長，我們大概就知道怎麼回事了。