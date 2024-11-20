2024年世界12強棒球賽複賽，中華隊晉級4強前進東京，明天首戰將與委內瑞拉交手，台南市長黃偉哲今晚在臉書宣布，21日起連續4天將在永華國民運動中心直播精彩賽事，邀請大家一起來為台灣選手應援加油！

黃偉哲晚間在臉書貼文表示，「買不到機票去日本沒關係！歡迎大家一起來永華國民運動中心，21至24日會在廣場架起大螢幕，直播台灣隊精彩賽事！」有球迷留言「謝謝市長」、「等很久了捏，終於有了！」