APEC領袖代表團今天（20日）下午向總統賴清德報告祕魯經濟領袖峰會成的果，會後府方召開記者會時，領袖代表林信義透露，此行他在領袖會議中宣布，代表政府捐助100萬美元給APEC提升研究能量，並資助APEC在人類安全、數位創新、婦女、經濟賦權等領域倡議，以協助發展中經濟體能力的建構，展現台灣引領相關議題扮演的積極角色，也讓我們在推動全球發展進程中發揮了重要影響力。

林信義在致詞時表示，這次經濟領袖週期間，他與所有團隊成員， 完成總統交付的三項任務，包括：一， 台灣積極貢獻國際社會。他說，各經濟體都對我國在人工智慧、數位醫療、綠色能源轉型及中小企業韌性等領域的成就展現高度興趣，因為台灣擁有非常完善的政策規畫，政府在推動經濟發展中也扮演關鍵角色。我們成功整合民間的創新力量，並與國際社會接軌，不僅提升了台灣的競爭力，也為其他經濟體提供寶貴的經驗。

他也在會中分享我國推動數位健康及「人工智慧」（ AI ）發展的現況，並說明作為APEC 數位健康次級小組的領導經濟體，積極推動遠距醫療、防疫應用及數位健康治理的努力，包括自 2019 年以來，我政府相關機關（構）共計向關（構）共計向APEC提出提出31項數位健康相關提案，充分展現我們樂願協助促進包容、公平的公衛醫療環境，為全人類健康帶來正面效果。

在企業代表諮詢會議中，台灣大哥總經理林之晨則提出Language Insert AI Special Editio（LIAISE）計畫，提供AI即時轉譯工具讓各會員試用，，協助微中小型企業及女性企業主進行跨境貿易，落實包容性成長的目標。

在糧食安全問題上，他說，也分享台灣多年來在減少糧食損失及提升食品供應鏈效率方面所做的努力，

第二，台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序。貿易秩序。 林信義說，最近有許多批評最近有許多批評WTO功能不彰的聲音，但功能不彰的聲音，但是他在與紐西蘭是我在與紐西蘭ABAC代表對話時，也強調我國認為我國認為WTO未來必須持續在國際貿易中未來必須持續在國際貿易中扮演核心角色，維護公平、穩定與開放的貿扮演核心角色，維護公平、穩定與開放的貿易體系，並引領新貿易與投資規範的發展。易體系，並引領新貿易與投資規範的發展。我國支持我國支持WTO改革，包括恢復完整的爭端改革，包括恢復完整的爭端解決機制，重啟市場開放相關談判，以及討解決機制，重啟市場開放相關談判，以及討論當前貿易與投資的核心議題，如貿易與產論當前貿易與投資的核心議題，如貿易與產業政策、女性及弱勢群體的經濟賦權，促進產業政策、女性及弱勢群體的經濟賦權，促進新時代公平與開放的貿易競爭秩序。新時代公平與開放的貿易競爭秩序。

第三，台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。 數位貿易已成全球貿易的重要一環，台灣有信心能夠持續以我引以為傲的數位能力，協助促進全球經濟發展及繁榮。 在今年的領袖宣言中，納入了各經濟體應強化經濟成長包容性，協助婦女、原住民及弱勢族群面對經濟結構改革。

另外，也強調應加強重視能源安全及增加再生能源使用，以促成公視能源安全及增加再生能源使用，以促成公正能源轉型及永續成長，另提正能源轉型及永續成長，另提到數位工具在到數位工具在達成包容性成長的重要性，以及達成包容性成長的重要性，以及AI對亞太區域人民生活的潛在影響。

由於上述領域都是我國的優勢與強項，林信義強調，我們非常樂見今年獲得各經濟體共識，納入領袖宣言。

林信義並透露，在領袖會議中，也代表政府宣布將捐助100萬美元給萬美元給APEC，支持研究能量，並資助APEC在「人類安全」、「數位創新」、「婦女經濟賦權」等領域的倡議，以協助發展中經濟體能力建構。這項捐助不僅展現台灣在引領相關議題所扮演的積極角色，也讓我們在推動全球發展進程中發揮了重也讓我們在推動全球發展進程中發揮了重要影響力。

舉例來說，在數位創新與綠色經濟轉型，尤其在應對氣候變遷方面，氫能成為未來各方關注項目之一。對此，他呼籲APEC加強成員間的合作，並落實今年能源部長會議通過的「APEC發展和執行亞太地區潔淨低碳氫能政策框架政策指引」，另他也指出，我國積極推動綠色金融及永續經濟發展。這些經驗獲得許多經濟體的重視，並希望透過合作尋求創新與發展。