勞動部霸凌事件越演越烈，身兼民進黨主席的賴清德總統晚間臉書發文表示，「我要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意」。

賴清德說，政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，行政院長卓榮泰已經指示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。

賴清德說，每一位同仁都是政府機關重要的人才，要針對中央政府各部門、機關，展開全盤檢討，包括了解有無職場霸凌的情形，並改善職場文化、工時與人力配置，加強對每一位同仁的關懷和保護。

他說，「我理解許多公務有處理上的急迫性，但也希望主管們，都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討是否有不合理的工時與態度，而造成同仁身心靈的創傷。

賴清德表示，他們要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場上各種形式的霸凌，來促進更為健康、進步的公務與勞動環境。