南韓男星宋仲基去（2023）年初宣布二婚英國女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），同年6月在義大利迎來寶貝兒子，婚後的他非常享受家庭生活，時常帶著妻小在外旅遊被捕獲。而時隔1年，他今年中再公布老婆懷上二胎的消息，並在今（20）日開心升格為二寶爸。

宋仲基20日在粉絲社群發文，透露他與妻子正式迎來第2個孩子，他開心說道：「我現在人在羅馬，距離第一次在這裡見到我們的兒子才過了一年多，沒想到又迎來另一位可愛的小公主。寶寶非常地健康，妻子和寶寶都在休養中。」同時感謝粉絲們的支持，「正因為你們一直以來的信任和支持，才讓這些好事接連發生」，對於升格二寶爸非常欣喜。

南韓男星宋仲基和英國籍太太凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）再婚後，夫妻感情穩定。（圖／攝自微博）

南韓男星宋仲基和英國籍太太凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）再婚後，夫妻感情穩定。（圖／攝自微博）

宋仲基2017年與宋慧喬結束1年多的婚姻，2021年經過友人的介紹認識了妻子凱蒂，進而發展成戀人，2022年12月大方認愛並宣布結婚、懷孕的喜訊，直到兒子出生後，宋仲基當爸爸的心態也出現明顯轉變，認為在孩子面前不僅是名演員，還想展現出優秀父親的一面，這也讓他更努力的目標。

而今年7月，宋仲基的經紀公司向韓媒公布妻子再次懷孕的消息，他在2年內迅速成為一家4口，一家人生活相當美滿，有網友不時會在街頭偶遇宋仲基帶著妻小出門散步的畫面，親民的他也會主動向粉絲打招呼，但他非常保護妻小，希望家人的私生活不被受到打擾。