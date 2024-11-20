蔡英文在隨行人員陪同下現身機場。她身著簡約大方的服裝，未接受媒體訪問，也未發表談話，僅向在場記者揮手致意後，在航空公司安排下先進到航空公司貴賓室休息。 （陳麒全攝）

前總統蔡英文20日傍晚自桃園國際機場啟程，搭乘長榮航空班機飛往加拿大多倫多，並將前往新斯科舍省哈利法克斯市，出席2024年「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）。此論壇匯聚全球民主國家領袖與專家，共商當前全球最迫切的安全議題。今年的論壇主題為「New Eras Arrive」。

蔡英文當晚在隨行人員陪同下現身機場。她身著簡約大方的服裝，未接受媒體訪問，也未發表談話，僅向在場記者揮手致意後，在航空公司安排下先進到航空公司貴賓室休息，再低調登機。蔡辦表示，這次訪問是應HISF邀請，蔡英文將於會中發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅守民主自由的信念，並強調台灣在全球穩定與繁榮中的角色和貢獻。

蔡英文在隨行人員陪同下現身機場。她身著簡約大方的服裝，未接受媒體訪問，也未發表談話，僅向在場記者揮手致意後，在航空公司安排下先進到航空公司貴賓室休息。 （陳麒全攝）

HISF將於11月22日至24日舉行，每年吸引來自數十國的國防與安全領域領袖與專家參加，是推動民主國家戰略合作的重要平台。蔡英文在2021年曾因領導台灣民主自由的傑出表現，榮獲該論壇的「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）。此次，她將以專題演說方式，呼籲國際社會凝聚力量，共同應對全球安全挑戰。

蔡辦發言人蔡舒景表示，台灣作為全球民主陣營的一員，將持續推動與國際社會的合作，並以實際行動彰顯台灣的良善力量。正如蔡英文曾指出，台灣的民主自由是立足世界的最佳象徵。這次出訪更彰顯台灣在推動國際民主合作中的不可或缺地位。

蔡英文指出，她將會發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。 蔡英文表示，也想要邀請大家，透過社群媒體，跟她一起關注國際社會的安全議題，一起向世界展現我們對民主、自由的決心。