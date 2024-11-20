藝人賈永婕自擔任台北101大樓董事長一職後，備受外界關注。不過老公王兆杰卻在昨（19日）101點燈圖寫下「德杰集團，永婕同心」，被外界質疑是在公器私用。稍早，賈永婕二度發聲道歉，「希望大家原諒我」。

稍早，賈永婕在IG上連續說了12次的道歉：「我道歉不應該公開放閃、我道歉不應該打破慣例官僚、我道歉不應該太有創意、我道歉不應該認真幫中華隊應援…我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用、我道歉一直讓101上熱搜整天都是新聞...」

「我道歉一直有活動讓同仁很忙、我道歉加放國慶煙火、我道歉讓101第一次公益捐款，還勞動加開臨時董事會、我道歉自從到任後業績比同期成長10多%，讓同仁人仰馬翻、我道歉辦50/50棒球展讓觀景台人均成長1000多人，日本遊客一直來、我道歉棒球展又有更多收藏品來包含中華隊的。」

賈永婕抵達東京，要為中華隊加油。（圖／賈永婕IG）

雖然是道歉文，但賈永婕不改幽默個性，在文中默默反擊酸民，並自豪上任以來的成績。目前人在東京的她更直呼：「但是Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我。」讓大家通通笑翻，「妳超棒」、「你做事沒有錯，錯的是鍵盤俠們」、「加油！堅持做對的事。」

至於老公101點燈的放閃事件，賈永婕19日晚間則解釋，是配合「夢想高飛」特展活動，集結了10個支持棒球的台灣企業，以「你捐款、我點燈」的方式替台灣棒球應援，且公益點燈的60萬元會全數捐予偏鄉少棒隊。她也說，此次活動將捐出總金額800萬元，「這一切賈董都經過董事會的同意，這一切也都符合所有的行政流程。謝謝大家的關心」。