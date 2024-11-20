中華隊從「6搶2」中脫穎而出，闖進4強已改寫隊史在世界12強棒球賽最佳成績，20日來到東京巨蛋練球，記者會上外媒特別提到潘傑楷、林立、陳傑憲3位選手，如何要用這3人面對委內瑞拉，總教練曾豪駒有妙答：「很高興大家注意到這3位選手，但我們還有很多不錯選手，大家輪流跳出，團隊力量才會幫助走得更遠。」

挺進4強的4支球隊今天陸續到東京巨蛋進行練球，結束練球行程後，總教練曾豪駒與「台灣隊長」陳傑憲出席記者會，會中擠滿各國媒體，最後外媒詢問曾總，如何要運用這3位選手去面對委內瑞拉，但這3人的唸法考倒外媒，最後經過一番溝通後順利進行提問。

陳傑憲首先感謝曾總給信任，因為自己在開打前的狀況不佳，但總教練仍給他信心、讓他在正賽先發，「教練給我信心、要我相信自己，我能打出這樣的成績或許是運氣比較好，也希望能維持預賽手感，在複賽打出好成績，我的隊友也都有好表現。」

在母隊統一獅時陳傑憲就擔任隊長角色，來到國家隊繼續被教練團賦予重任，「我在母隊會想辦法讓大家以開心感覺去比賽，總教練也希望能把這感覺帶到中華隊，雖然一開始我們組訓不順利，但大家都帶著這份信念走到這裡，希望能夠打出好成績。」

陳傑憲強調，身為運動員，上場都是不想輸，「你問我的成績，就是盡力、抱著不想輸的心情去面對，結果只是結果，過程中希望要用最大力量去跟對手對抗，目標拿下最好成績。」

外媒聚焦在潘傑楷、林立、陳傑憲3人身上，曾豪駒對此回應：「很高興大家注意到這3位選手，但我們還有很多不錯的選手，會在比賽中輪流跳出來幫助球隊，棒球不是一個人、是一個團隊，團隊的力量才會幫助我們走得更遠。」