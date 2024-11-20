勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉及長期職場霸凌。 據悉，勞動部部長何佩珊20日備詢時表示，謝宜容將記2大過免職。民眾黨立委黃國昌今（20）日痛批，勞動部竟有錢到能讓謝宜容到處亂花錢，宴請某協會花費4萬2000餘元，連就業保險基金、就業安定基金都用來送禮，且用公帑買的禮盒，謝宜容也留了好幾份給自己，這真的可以？

立法院衛環委員會20日邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。立委黃國昌質疑，謝宜容宴請某協會花費4萬2000餘元，且加裝軌道燈、挪用多項會計科目，這樣合理嗎？

另外，根據《風傳媒》報導，黃國昌還質疑，謝宜容用公帑買的禮盒，也留了好幾份給自己，這真的可以？節慶宣導品禮盒剩125份，目前在哪裡？青年就業計畫挪用33萬元送禮、就業保險基金113年端午節花43萬元用來送禮、就業安定基金113年中秋節花38萬送禮，錢可以這樣花？

勞動部政風處官員說，未收到2月檢舉案，11月11日發現議員檢舉信後隨即立案調查，將在2周內完成調查。

外傳謝宜容請辭，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，沒有收到辭呈。據悉，謝宜容也未提出辭呈。

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