最近台南地震頻繁，不少嘉義、台南民眾反映，地底傳來「轟隆轟隆」的聲音。對此，氣象署表示，地鳴可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象，而根據美國地質調查局說明，多數「地鳴」聲響來自音爆、爆炸、大型車輛經過、施工⋯等人為活動，有一部分則來自地震等自然現象，尤其是極淺層地震。

氣象署在臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」發文指出，地鳴是一種從地下傳來的低沉聲響，有人描述像遠處的悶雷聲，也有人形容像重型車輛經過的震動聲。「雖然目前在科學上沒有一致的解釋，人們普遍認為地鳴可能是地震波傳播到地表，地震波傳遞的介質從岩石變成了空氣，空氣振動而發出的聲音」，因此也被視為地震發生的前兆之一。

氣象署說明，花蓮地底下的構造活動比較活躍，當地居民偶爾會聽到類似的地鳴聲響，「同樣地，嘉義、臺南地區出現的地鳴，也可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象」；而據美國地質調查局說明，多數地鳴來自音爆、爆炸、大型車輛經過、施工⋯等人為活動，有一部分則來自地震等自然現象，尤其是極淺層地震。

氣象署強調，即使聽到低頻的巨響，「不一定是地震要來了，發生『雷聲大、雨點小』的地震也是有可能的」，不論地震是否伴隨地鳴，氣象署設置的地震測站全天候運作中，密切監測台灣各地的地震活動，若監測到可能致災的大地震，會透過「國家級警報」災防告警系統、電視台推播以及強震即時警報發送警報。