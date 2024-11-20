前台大校長管中閔今天在臉書（20日）貼出照片，表示跟他合照的人是1979年聞名台灣首例分割「連體嬰」手術中的弟弟張忠義。此外，他還提到，當時為他們執行手術的正是後來的台大校長陳維昭。不少網友看到這張照片後，紛紛留言能再看到張忠義，感覺相當感人。

管中閔在臉書發文稱，今天巧遇一位特別的人「張忠義先生」，他提到張忠義和其兄長張忠仁原為連體嬰，台大醫院在1979年9月10日為他們順利完成分割手術，而醫療團隊正是由當時年輕的陳維昭校長帶領，在當下可說是轟動一時的新聞。

張忠仁、張忠義兄弟小時候在醫院拍的照片。（報系資料照）

管中閔接著指出，忠仁、忠義兄弟後來順利成長也被視為奇蹟之一，張忠義目前有子女各一人，可以說是非常難得。據了解，張忠仁、張忠義兄弟為三腿坐骨連體雙胞胎，三歲時進行分割手術，中視全程轉播，其中哥哥張忠仁在2019年因腦溢血過世，享年42歲。

對此，網友留言表示「陳維昭博士不但是良醫，手術技術更高人一等，拔擢人才也是一流」、「陳校長是外科醫師的典範，後輩學習的楷模！」、「知道他們過得好真好」、「他們過的很辛苦」、「真的不容易…挺感人」、「常常在台大醫院候診時，看到他們兄弟之一」。