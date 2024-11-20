在這個充滿挑戰的高齡化社會中，有一群人正默默用愛與時間，重新定義「互助」的意義。11月20日，心覺醒基金會在心之谷永續教育園區舉辦了「2024年時間銀行成果展」，近70位民眾齊聚一堂，共同見證這1年來由時間與愛編織的生命奇蹟。

過去一年，時間銀行不僅是資源交換的平台，更是人與人心靈交會的起點。有獨居長者在這裡找到了跨世代的溫暖友誼，不只獲得健康照護，更用他的歌聲和園藝經驗回饋他人；有退休奶奶積極參與各項交換活動，感動於互助交換的美好，進而將這份溫暖精神推廣到她所居住的社區。

心覺醒基金會在心之谷永續教育園區舉辦了「2024年時間銀行成果展」，近70位民眾共同見證這1年來由時間與愛編織的生命奇蹟。（心覺醒基金會提供／馮惠宜台中報導）

還有會員發掘自己的空間整理天賦，不只幫助他人改善居家環境，更啟發了對方對於生命態度的轉變。每一個故事，都在訴說著時間銀行的價值與人味。

活動中，免廢物品的再生與價值延伸也成為活動的重要亮點：閒置的籃球架經重新設計，被用於老人機構的趣味活動，為長者增添歡笑，也提升機構的資源運用效益；回收的舊年曆手札變身為懷舊活動的材料，幫助長者透過老物件重拾記憶，展現物品再利用的價值。會員們更在活動現場展演「永續時尚秀」，穿戴著免廢物品自信登場，把現場氛圍推向高潮。

心覺醒基金會在心之谷永續教育園區舉辦了「2024年時間銀行成果展」。（心覺醒基金會提供／馮惠宜台中報導）

「這不只是一場成果展，更是一場生命的禮讚。」心覺醒基金會執行長翁麗芬感謝每1位參與者的付出，並期許時間銀行的精神能觸動更多人，讓愛的連結持續擴展，讓這份溫暖的力量流淌在每個角落。