2024年亞太經濟合作會議（APEC）峰會16日在秘魯落幕，代表團20日在總統府召開返國記者會，說明此行成果。針對台美雙邊會談，行政院政委楊珍妮指出，此行有和美國貿易代表戴琪會談，有關先前簽署的台美21世紀貿易倡議首批協定將在今年底正式生效，至於第二階段談判，將等川普總統就任後，視情況再議。

對於台美21世紀貿易倡議的相關進程，楊珍妮在記者會中說，有跟戴琪碰面，並向她表達感謝長期支持台灣，共同完成台美21世紀貿易倡議的首批協定，雙方也有共識首批協定確定會在今年底正式生效。惟對於下一階段談判，由於先前美國正逢總統大選，雙方停下來未再舉行，對於實體的談判進度將要等到新政府上任後，再看後續發展。

至於在這次會議是否有跟CPTPP會員國充分溝通我國申請案。楊珍妮表示，在場已向各國表達，台灣擁有自由的市場經濟，且遵守高標準的貿易與投資規則，我國已準備好加入區域貿易協定，甚至也可從WTO上來判斷，我國並未有任何訴訟案，足以驗證我國符合國際貿易的高標準規則。

楊珍妮並提到，我在APEC會中也向各國強調，我國半導體產業占全球供應鏈關鍵地位，可幫助打造CPTPP產業生態系，提升CPTPP供應鏈韌性，請CPTPP成員支持我國加入CPTPP。我國亦向CPTPP成員表達，在加入CPTPP過程中，盼深化全面經貿關係，建立雙邊的經貿制度性架構，共同因應數位轉型、氣候變遷等各種挑戰。

領袖代表林信義並補充強調，對於加入CPTPP經貿組織，檢視盤點各種加入資酪，「台灣已經準備好了」，相信我國擁有的經濟實力也是全球有目共睹，因此也有向CPTPP會員國強烈表達，我國已經準備好可以加入。