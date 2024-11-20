即使美國將要政黨輪替，但是歐洲支援烏克蘭的決心並未減弱，丹麥已開始交付烏克蘭第二批總共19架的F-16戰機。此事已在烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)和丹麥首相福雷澤里克森(Mette Frederiksen)的聯合記者會上確認。

軍事網站Army Recognition報導，在記者會上，福雷澤里克森說：「6架已交付，這只是第一批。」

被問到總共有幾架，福雷澤里克森說：「這個過程正在進行中，還會再一批，以及再下一批。總共是19 架」。

截至今年8月，烏克蘭已收到西方夥伴承諾的79架飛機中的10架；而現在增加到16架；到今年底，烏克蘭至少會得到20架F-16。

福雷澤里克森也指出，丹麥會繼續訓練烏克蘭飛行員駕駛西方式噴射機。「這很有挑戰性，但我們的培訓工作取得了成功。」

烏克蘭總統澤倫斯基(右)和丹麥首相福雷澤里克森(左)舉行聯合記者會，丹麥將撥款10億丹麥克朗(約46億新台幣)，用於向烏克蘭提供軍事援助。(圖/烏克蘭總統府)

這些戰機的抵達，正是烏克蘭面臨開戰以來最強烈空襲的關鍵時刻。 2024年11月17日，俄羅斯對烏克蘭全境多個地區發動大規模轟炸，特別針對大城市，包括羅夫諾(Rivne)、利沃夫(Lviv)、彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)、沃林(Volyn)和敖德薩(Odesa)，俄羅斯刻意打擊能源基礎設施，動用了近 140 枚飛彈、900 多枚航空炸彈和600 架攻擊無人機。

新投入的 F-16 戰鬥機參與了攔截這些威脅的任務，並發揮了關鍵作用。烏克蘭防空部隊攔截並摧毀了上述威脅當中的144枚，減輕了對基礎設施的損害，並挽救了無數生命。澤倫斯基總統特別讚揚了 F-16的攔截成效，而國防官員提到其中1架F-16在當天擊落了9個目標。