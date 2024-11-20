為深入探討航空產業的未來趨勢並促進國際交流，桃園國際機場公司於20日舉辦「2024桃園機場論壇」，主題為「機會與挑戰：2024展望未來新機場服務與永續航空產業的樣貌」。活動由交通部主任秘書黃荷婷致詞揭幕，吸引包括ACI國際機場協會亞太及中東區域總監Stefano Baronci、關西機場CEO山谷佳之、OAG亞太區銷售總監Mayur Patel等200多位來自產官學研界的國內外代表參與，共同探討機場服務創新與永續發展的議題。

機場公司總經理范孝倫表示，論壇帶給大家許多新的啟發，期待明年透過這樣的活動讓國內航空業界進行交流，也會規劃更充實的論壇內容。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

交通部主秘黃荷婷感謝機場公司以及機場大聯盟所有成員的努力，並期勉繼續為所有旅客提供更優質有效率的服務。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

交通部主任秘書黃荷婷在致詞中表示，感謝機場公司在疫情期間投入52億元進行基礎建設升級，包含跑道刨鋪修整、登機廊廳優化、智慧行李託運系統及數位資訊平台整合等多項工程，展現強大的韌性與效率。她期盼2024年北登機廊廳的啟用將進一步提升旅客服務品質，迎接預計達4,400萬至4,500萬的年旅客量。

機場公司副總李俊德表示，機場公司和機場大聯盟的所有夥伴攜手用心連結世界，未來也將加強與產官學的合作，持續推動桃園機場成為東亞的樞紐機場。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

桃園機場公司副總經理李俊德則指出，桃園機場正積極強化其作為北美與東南亞航空樞紐的角色，未來將透過深化產官學合作，持續推動服務創新與設施優化，朝東亞領先樞紐機場的目標邁進。

上午議程由ACI亞太及中東區總監Stefano Baronci開場，他強調，亞洲至少50個機場，包括桃園機場，已承諾2050年實現淨零排放目標。透過智慧科技與能源管理的創新應用，並結合太陽能、風力及永續航空燃料（SAF）的使用，航空產業有望更高效地減少碳排放。

關西機場CEO山谷佳之則分享了關西機場的永續發展實踐，包括綠能運用、生態維護及循環經濟等多方努力。他表示，關西機場正以更新設施迎接2025大阪世界博覽會，力求成為展現日本文化與創新的重要門面。

OAG亞太區銷售總監Mayur Patel則以數據與趨勢剖析2025亞太航空業的挑戰與機會。他特別頒發證書予桃園機場，表彰其在全球最繁忙國際航線（HKG-TPE）的卓越表現，該航線座位數遠超其他航線，展現亞太地區的運能彈性與效率。

下午論壇以「機場服務的變革與最新趨勢」及「航空產業的永續發展」為題，集結來自成田機場、IATA、阿泰利亞機場集團、日本一橋大學、Neste石油公司等機構的專家代表進行交流。透過多元視角的對話，與會者對機場創新與永續議題有了更深入的了解，並為全球航空業的未來發展提供啟發。

機場公司舉辦2024桃園機場論壇，聚焦航空產業機會與挑戰，共商機場服務與永續航空產業樣貌。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

論壇吸引了包括國立海洋大學教授顏進儒、ACI亞太區永續總監Ken Lau等學界專家以及多位業界領袖參與。機場公司表示，期待論壇能促進更多跨國合作與知識交流，為全球航空業的創新發展注入新的動能。