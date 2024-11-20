炎亞綸20日歡慶39歲生日，今晚在台北舉辦生日音樂會，繼前年於北流開唱後，時隔730天再度與粉絲歡慶生日。他在台上唱到〈一個人不會流浪〉時，突然情緒激動淚崩，似乎想到近年歷經的風風雨雨，透過歌曲唱出心聲，粉絲暖心掌聲送上鼓勵安慰。

他也表示〈一個人流浪〉這首歌充滿意義，「每個人來到這個世界都是一個人來，一個人走，這首歌像是一種人生的體悟。」隨後熱情跟全場粉絲互動，並分享生日前夕在threads發的文章帶有點小情緒，因為日前收到私訊得知有粉絲罹癌過世，加上他經歷多次生離死別，讓他現在更用力的在過生活，暖心提醒粉絲一定注意身體健康。

他在音樂會上，一連飆唱當年在團體「飛輪海」時期與個人所推出的歌曲等，用心選唱5首飛輪海經典歌曲，包括〈出神入化〉、〈動脈〉、〈不會愛〉、〈一個人流浪〉及〈寂寞爆走〉，引起滿滿回憶殺，他表示這次選唱飛輪海歌曲的原因是因為太久沒唱了，有些歌也從來沒有自己一個人唱過，獻給粉絲驚喜，「最近吹復古風就特別重新編曲來唱一下，給大家新的感受。」