中華隊在世界棒球12強賽B組預賽打出4勝1負佳績，與5戰全勝的日本隊攜手晉級東京四強複賽，曾經不被國際媒體看好，如今評價徹底翻身。近日更出現有日媒報導，直呼台灣是「亞洲第二強」。更有韓國職棒退役老將看到此消息感嘆，韓國隊目前要追逐的目標已非日本，而是台灣。

根據《三立新聞網》整理，綜合《XportsNews》、《AERA dot.》等外媒報導，中華隊開打前普遍不被看好，日媒在賽前評比戰力時，中華隊排在12隊裡倒數第2名，不過近日的報導中，已有日本體育記者改口稱：「從比賽精準度來看，台灣已超越韓國，成為僅次於日本的亞洲第二強！」

韓媒《XportsNews》則分析指出，雖然韓國隊沒有輕敵，但這次落敗仍讓國內出現許多哀號聲，隨著韓國隊最後的晉級希望徹底破滅，報導直言「韓國無法再自信地認為自己實力至上」，應該改變當前面對國際棒球競爭的態度。

報導還提到，有位退休的韓國職棒老將感嘆，韓國隊當前的實力，光要追上台灣都有些難度，更何況是追上日本？事實上，韓國的總教練柳仲逸在12強賽開打前，也曾毫不掩飾地說出對中華隊的警戒：「台灣隊真的改變很多，跟我當球員時遇到的台灣隊都不一樣了！」

近日還有部分人士拿「中華隊」、「台灣隊」的稱呼作文章，「贏球台灣隊、輸球中華隊」引發爭議，粉專「誰比朕更有力」直呼「台灣已是亞洲第二，中華隊是台灣第一！」網友表示「冠軍賽才是真正的重點，中華隊拿不下冠軍之前的努力都是白費」、「希望台灣隊繼續加油，趕快趕上中華隊」、「冠軍戰就是台灣隊VS中華隊，贏了就台灣隊，輸了就中華隊」。