韓國節目「黑白大廚」帶來的廚藝熱，人氣主廚金度潤在節目播出後率先登台，近日受到豆府股份有限公司邀請，成為台版「黑白對決」廚藝賽事評審。

「黑白決賽」將在國家級比賽場地－萬能科技大學舉辦。（豆府股份有限公司提供／吳娮翎台北傳真）

豆府股份有限公司旗下包含涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂、帕泰家、阿達師5星麵舖、飛機河粉等品牌，此次特別邀請米其林1星主廚金度潤擔綱集團客座主廚推出聯名料理，金度潤表示，自己非常注重食材來源，這次能夠利用台灣多樣又豐沛食材來製作料理，對他而言是一件非常幸福的事情，此次他為豆府量身訂做的星級料理，將在12月10日登場。

12月除了金度潤登台，學餐名家李美英，受高雄流行音樂中心邀請參加12月7、8日在海風廣場舉辦的「下酒祭」，親自料理經典韓食，限時限量供民眾嘗鮮，李美英在節目播出後，參加黑白大廚評審白種元YouTube頻道，目前該集觀看人數已突破400萬人，而她與兒子經營的YouTube頻道也同樣展現高人氣。