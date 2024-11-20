金門縣「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程」總經費為3億8500萬元，預計於2026年12月竣工。（于家麒攝）

因前期工程進度落後20％以上，經金門縣政府多次催促施工廠商無法改善進度的「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程」，於今年8月28日終止原契約。為加速工程進行並符合補助期程及財政考量，縣府調整部份工程內容，歷經二次招標，於9月20日決標予禾宏營造股份有限公司。今（20）日在縣長陳福海主持下舉行重新啟案開工祝禱典禮，期願工程能如期如質圓滿完工、人員平安，為金沙地區運動與交通設施開啟新篇章。

金門縣「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程」重新啟案開工祝禱典禮由縣長陳福海（中）主持，希望藉由法師祝禱的傳統做法，讓工程順利進行。（于家麒攝）

縣府說明，「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程」總經費為3億8500萬元，其中由中央補助1億9411萬元。該案包含地下1層停車場及地上2層的全民運動館設施，工期預定為730天，預計於2026年12月竣工。地下停車場提供54個停車位，將有效緩解金沙市區觀光遊客與鄉親的停車需求。全民運動館內設有綜合球場、舞蹈教室、健身房、綜合教室等設備與空間，完工後將大幅提升金沙國小及周邊社區的運動教育環境品質。此建設將促進學校、家長及社區的密切互動，更進一步帶動在地健康運動風氣，讓學童和居民都能享有優質的運動空間。

縣長陳福海指出，此工程是紓解金沙市區停車空間、優化運動休閒與教育環境的民生重大工程，特別在幼兒園和長照中心的建設方面，對小孩和老人的日常生活方面，與志工合作，陪伴孤獨的長者，這不僅能讓老人感受到關愛，也能讓年輕一代學習到尊重和照顧長輩的價值觀。

金門縣長陳福海感謝所有團隊，特別是交通部及教育部體育署的支持與補助，使工程得以順利推動，造福地方民眾。（于家麒攝）

陳福海也針對幼兒教育方面後續的規畫進行說明，比如沙小、沙幼、寧中小、賢庵國小及湖埔國小整體校園規畫等計10億以上工程，這不僅提升了教育的品質，也為孩子們創造了更安全、友善的學習環境。再者，請法師祝禱的傳統做法，既體現了尊重地方文化，也希望透過精神層面的祝福來促進工程順利進行。他也感謝所有團隊，特別是交通部及教育部體育署的支持與補助，使工程得以順利推動，造福地方民眾，期待這個工程能夠順利圓滿人員平安，為當地居民帶來更美好的生活環境。

金門縣長陳福海（中）也針對完工後的校園周邊動線與施工團隊討論更便捷、安全的規畫，期盼為當地居民帶來更美好的生活環境。（于家麒攝）

行政院金馬聯合服務中心吳增允執行長表示，目前金門每年車輛快速增長，該案興建可紓解金沙市區停車空間問題，全民運動館的興建，也呼應賴清德總統於青春世代白皮書青年論壇提及未來將成立運動部，重視全民身心健康。

議員王國代則表示，於議會期間就非常重視該工程，期許工程之施工圑隊遇到問題，能一起討論解決，更期盼施工團隊能在1年半內讓工程順利圓滿完成。

金沙鎮長吳有家說，工程好在縣府團隊、地方師生及公所團隊大家一起努力即時止血，不然到目前應仍未有進展，感謝縣長率領的縣府團隊迎難而上的魄力與努力，終於能在前案終止合約後，重新規畫啟案，期待工程如期如質完成，讓金沙鎮有個美好未來。

建築師劉木賢表示，金門的聚落和建築風格在歷史和文化的交融下，確實能激發很多靈感，尤其是對於建築設計中如何融入當地特色的想法。該工程運用海浪的形狀，以及太武山的輪廓及綠建築的概念，把這些元素融入金沙國小的設計中，不僅能讓學生們感受到金門特有的生態與文化，也能讓整個學校的環境更具美感和特色，讓更多的人感受到金門的美。