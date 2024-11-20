楊哲將在12月14日於高雄流行音樂中心舉行「時也運也命也公益演唱會」，日前與演唱會嘉賓林姍、陳淑萍、廖婉君彩排練唱，楊哲表示豪記唱片同門的三朵花將在演唱會一起對唱，「讓我有被眾星拱月的感覺。」

彩排現場楊哲驚喜收到粉絲奉上的生日蛋糕，即將歡慶50歲生日，楊哲開心報喜巡迴歌唱明年將登上新加坡舞台，同時也先慶賀高雄個唱圓滿成功，此外，楊哲還加碼演唱會另一彩蛋，將模仿致敬陳一郎與王瑞霞對唱經典名曲。

他即將開唱，手上演出工作滿檔，還要宣傳新專輯《人生夢》，操勞過度，讓楊哲聲音沙啞，直說到12月初就要閉關，會好好休養準備演唱會，楊哲並說近來正值歲末活動爆多，真是一發不可收拾，憂喜參半，開心受邀許多演出，憂的是演唱會在即，喉嚨不能有狀況，目前勤喝護嗓飲品與清肺散，大多數時間除了歌唱幾乎都噤聲，為了保持好體力，趕活動都是老婆開車，讓他可以有時間多休息。

對於站上家鄉高雄舞台，演唱會嘉賓清一色都是女歌手，豪記唱片同門三朵花，輪番上台對唱情歌，被問到不怕老婆吃醋，楊哲笑說：「不會，多年來我們在專輯合作多首對唱情歌，大家默契十足，此次也是應粉絲們敲碗，希望在演唱會上看到我們再次合作，為了不讓粉絲失望，一口氣邀來三朵花。」楊哲高雄個唱「時也運也命也公益演唱會」門票於年代售票系統與四大超商同步熱賣中。