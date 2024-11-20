勞動部勞動力發展署北分署有公務員在辦公室輕生，引發外界認為有職場霸凌疑慮，勞動部部長何佩珊原本在立法院就表示，北分署分署長謝宜容2大過免職，督導的發展署署長蔡孟良1大過、調離主管職。
勞動部已於今（20）日召開考績會，針對相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任，經考績會決議如下，正在循程序處理：
1.北分署謝宜容分署長記兩大過免職。
2.勞動力發展署蔡孟良署長記一大過，何佩珊部長並決定將其調離主管職。
3.北分署直接督導離世同仁的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。
勞動部勞動力發展署北分署有公務員在辦公室輕生，引發外界認為有職場霸凌疑慮，勞動部部長何佩珊原本在立法院就表示，北分署分署長謝宜容2大過免職，督導的發展署署長蔡孟良1大過、調離主管職。
勞動部已於今（20）日召開考績會，針對相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任，經考績會決議如下，正在循程序處理：
1.北分署謝宜容分署長記兩大過免職。
2.勞動力發展署蔡孟良署長記一大過，何佩珊部長並決定將其調離主管職。
3.北分署直接督導離世同仁的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。
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