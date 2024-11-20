營所稅暫繳已經結束，但是還是有部分企業忘記繳、沒繳，根據國稅局統計，今年補繳件數1萬5969件，補稅金額達到36.8億元，台北國稅局表示，補繳時間自11月16日起到30日，因遇到假日順延到12月2日，企業要限期繳納。

營所稅暫繳在9月30日就結束，不過到今年10月31日都還沒申報或者繳納的企業，稽徵機關就會按照2023年度應繳稅額的一半，加計利息一併填具暫繳稅額核定通知書連同核定暫繳稅額繳款書通知營利事業。以台北國稅局而言，這次補徵件數達到2264件，補繳稅額6億3799萬元，但相較於去年補繳件數1355件、稅額3.5億元，還是比較明顯的增加。

據分析說明，補徵案件多是忘記繳、沒繳件，而今年比起去年多可能是去年還有免辦暫繳；但今年因為已經無免辦暫繳，許多中小企業也因此受到影響。

台北國稅局表示，目前繳稅管道非常多元，納稅義務人可持繳款書到各代收稅款金融機構繳納，應繳納稅額在3萬元以下者，可至統一全家來來(OK)四家便利商店繳納；亦可信用卡、自動櫃員機、晶片金融卡或活期存款帳戶繳稅。