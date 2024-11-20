蔡佩軒12月22日即將出席 Youtube Music Night 耶誕演唱會將與多位歌手一起參與演唱，時隔一年公開演出，蔡佩軒笑稱：「暌違一年在台公開演唱，和歌迷有種遠距離戀愛的感覺，很期待和歌迷見面。」

對於在耶誕節期間能公開演出，蔡佩軒心情雀躍，因為對她來說，聖誕節不僅是基督誕生的紀念日，更是愛與分享、付出的象徵。她印象最深刻的聖誕節是高中時在加拿大，在學校為養老院的長輩演奏鋼琴，並與同學準備聖誕早餐。其實當天她在去學校的途中險象環生，因為下大雪，非常擔心車子打滑，發生意外，路況受到積雪影響，幸好最後平安抵達，順利參與公益活動，讓她再次體會到聖誕節的真正意義，就是一種愛的傳遞。

今年即將進入尾聲，對蔡佩軒而言是充滿探索的一年，探尋各國景點，也探索自己的內心世界，面臨邁入30歲的人生階段，難免會有擔憂、迷茫與不安，不過這陣子回到台灣後，完全沒被美食誘惑，反而體重變輕。

蔡佩軒說，在加拿大時媽媽總是會照三餐準備豐盛餐點，回到台灣後，由於不常外食，平時吃得簡單健康，體重自然就逐漸下降，年末聚餐機會多，她持續運動，節制飲食保持最佳狀態和粉絲見面。

身為標準的「宅女」，蔡佩軒透露每次出門都要耗費許多精力，回家後總感覺特別疲累，需要休息多日才能恢復能量。她自嘲不知道是否跟年紀增長有關，不過現在的她因為更認識自己，反而不會勉強自己，還想出了因應之道，就是把外出行程集中成一天，調整成「上工模式」精力充沛完成工作與人溝通交流，在回到家後好好放鬆休息。