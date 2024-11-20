明天（21日）仍然受到東北季風及華南水氣東移影響，桃園以北、宜蘭地區及馬祖容易下雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，且有局部大雨發生，竹苗、花東地區有局部短暫雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門偶有零星降雨，南部平地為多雲可見陽光的天氣；氣象署表示，下周四（28日）東北季風再增強或大陸冷氣團南下，下周五、下周六（29日、30日）北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天仍然受到東北季風及華南水氣東移影響，桃園以北、宜蘭地區及馬祖容易下雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，且有局部大雨發生，竹苗、花東地區有局部短暫雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門偶有零星降雨，南部平地為多雲可見陽光的天氣；溫度方面，北部、東北部整天氣溫在19到23度，感受較為濕涼，其他地區低溫20到22度，高溫25到28度，馬祖整天氣溫16到19度，金門18到21度，澎湖21到23度。

周五、周六（22日、23日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，整天溫度變化不大，其他地區早晚亦涼，白天感受溫暖舒適，周五開始水氣逐漸減少，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六水氣進一步減少，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區降雨變得比較零星，其他地區為多雲到晴。

下周日、下周一（24日、25日）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周二（26日）東北季風再度增強，各地天氣轉涼，下周三（27日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署還提到，下周四東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫再下降；下周五、下周六東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。