金馬入圍電影《看我今天怎麼說》20日舉行星光首映，導演黃修平攜演員游學修、鍾雪瑩、吳祉昊出席，片中鍾雪瑩扮演聾人，入圍本屆金馬影后，她為角色調整說話方式，學習聾人講話的腔調，自曝拍攝那段時間，跟別人對話總會不小心變成聾人的語調，深會怕冒犯了聾人朋友，一時難以切換。

以同片入圍金馬影帝的游學修，稱自己會先勘察敵情，會看完其他4位入圍者的作品，而且這陣子在網路上看到不少媒體、影評做預測分析，越來越覺得自己有機會角逐影帝獎座。不過比起自己搶影帝，游學修對電影這次入圍最佳音效獎更有信心，因全片講述聾人的故事，有很多時刻會突然靜音，「每次靜音都讓我莫名的想哭，這樣的設定很特別，我很喜歡。」

談善言（左）跟盧鎮業20日與台灣媒體分享電影角色功課。（金馬提供）

港片《虎毒不》20日也在金馬舉行首映，演員談善言、盧鎮業出席受訪，談善言在片中飾演辛苦的媽媽，為揣摩母親角色，她去找圈內好友、今年香港電影金像獎影后得主余香凝實習，當時余香凝的小兒子剛出生，她便藉機找了1天「代班」顧小孩學習當媽媽。

除此之外，談善言還在網路上大量觀看照顧小孩的影片，每天也會播放嬰兒的哭啼聲適應，劇組更從淘寶買來假的嬰兒讓她練習抱嬰孩的姿勢，「我另有跟其他媽媽們實習，也看了媽媽親餵，學如何讓小孩乖乖喝奶來。」

談善言表示其實自己是不生主義，「一開始還沒拍這部戲的時候，我就知道自己不會生小孩，在準備角色的時候，看了很多媽媽生小孩的案例，有個很深刻例子是小孩在產房出生時，爸爸一直沒有看小孩，只看著媽媽、安慰媽媽。那時候我有動搖，好像找對1個好Partner就不會這麼害怕生小孩。」不過她又話鋒一轉：「但是拍完電影我又放下這個想法，知道那只是為了角色的想像，還是決定不生小孩。」