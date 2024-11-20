全台首發跨年煙火盛典「閃耀新北1314跨河煙火」將在12月31日於淡水漁人碼頭精彩獻映。繼首波名單韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.及默契主持群黃鐙輝、曾子余、梁舒涵打頭陣公布，20日再度宣布卡司包括許富凱、孫淑媚、陳勢安與葛西瓦。

孫淑媚分享了自己與淡水的連結與回憶：「前年有一整年的時間我都在淡水錄音，每次錄音都在戀愛巷走上百個階梯，看著淡水河的夕陽，從白天唱到天黑，在淡水找音樂的『靈魂』，完成了我的音樂創作。所以淡水對我來說是個有美景、有好友更有滿滿的人文藝術氛圍的地方。」更大膽瘋狂許願明年想未婚先生子 、拍李安的電影 、拍麥當勞的廣告 、去冰島看極光，展現天后充滿野心的架勢。

孫淑媚跨年將在「閃耀新北1314跨河煙火」演出。（寬寬整合行銷提供）

被問到即將在淡水度過今年最後一天的感想，許富凱感恩說：「今年第二次在淡水跨年演出，很興奮能跟粉絲一起迎接2025年，淡水阿給我來囉，謝謝一直喜愛我的歌聲和我的演出的每位歌迷，每年都能聚在一起一起迎接新年是最大的幸福，看到大家都健康平安也是我最開心的，2024轉眼接近尾聲，很忙碌且充實的一年，2025也請大家保持健康繼續向前邁進，我也會盡全力唱好每首歌、做好每次演出。」

第一次在淡水跨年的陳勢安身為表演嘉賓但對活動相當期待：「這是第一次在淡水跨年，非常非常期待跨河煙火，而且聽說還是會最早施放跨年煙火的活動，希望可以在現場跟大家一起享受浪漫跨年煙火。」

而對於淡水的印象陳勢安也逗趣的說：「身為吃貨，最愛的就是淡水的小吃，從阿給、魚丸、魚酥都超級喜歡，但最緊張的還是跨年當晚淡水的氣溫，不知道會不會很冷，馬來西亞人還是很怕冷的。」也不忘更新接下來的計畫和期許：「2025年希望帶著巡迴演唱會到更多城市跟大家見面，當然一定也會有新作品跟大家見面，宣傳魔人在此呼籲一定要記得聽新歌。」

至於為即將到來的「2025雙北世界壯年運動會」獻唱主題曲的金曲原民歌王葛西瓦，則邀請觀眾們跨年當天可以跟他一起大聲歌唱，也感謝大家2024年的照顧，新的一年希望可以瘦一些並發出新專輯。