勞動部勞動力發展署北分署日前發生職場霸凌輕生案件，引發議論。立委徐巧芯認為，逼死人的是分署長謝宜容，但開記者會鞠躬道歉的卻是部長和次長，一個分署長比正副主官還大尾？

徐巧芯今(20日)在臉書粉專貼文表示，勞動部長在荒謬的「嘔心瀝血」調查報告，自己都不知道內容代表什麼意思，太荒謬了！

徐巧芯更指出，對於勞動部的輕率以及不知錯在何處，非常傻眼。勞動部說這件事情是「平庸的邪惡」，但這份行政調查報告被勞動部聲稱「嘔心瀝血」、加害者只是「立意良善」，無異於到現在還在包庇、輕描淡寫，說這「不算情節最重大」，何珮珊此舉才叫做平庸的邪惡，而加害者謝宜容更是離譜。

徐巧芯點出，逼死人的是謝宜容，但開記者會鞠躬道歉的卻是部長和次長，一個分署長比正副主官還大尾？今天（20日）委員會專案報告還是要請假到22日，不敢出面？

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