經濟部長郭智輝20日出席立法院經濟委員會，針對19日被指控財務有問題，甚至準備成立調查委員會，對此郭智輝表示，立法院是討論福國利民的地方，調查我有什麼意義，會去爭論的主要原因是說我「以公謀私」。對此，前立委郭正亮20日就表示，「其實郭智輝如果你沒有違法之處，你也不用擔心，就讓他調查，你在氣什麼？真是奇怪」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「立法院成立郭智輝調查委員會，是財產申報不實，要行使調閱權，調查文件應該很好查」，郭正亮坦言，「其實郭智輝如果你沒有違法之處，你也不用擔心，就讓他調查，你在氣什麼？真是奇怪」。郭正亮認為，「一定是有其他的議題，他得罪了傅崐萁，比如說台電、能源政策的辯論，他都拒絕排」。

郭正亮最後也說，「因為國民黨這個會期排了9000億的光電預算，你不來談光電政策，國民黨怎麼可能讓你過？你對你的政策毫無反省」，至於郭智輝要做到什麼時候？郭正亮直言，「就要看賴清德有多愛他」。