不到2個月就要迎接新的一年到來，對於2025年的運勢，讓大家相當期待。對此，知名命理專家詹惟中就在節目上示警，明年將會有5大危機，最重要的是「房地產會跌！」他還透露手上8間變5間，已化整為零賣掉，引發來賓討論連連。

詹惟中在節目《新聞挖挖哇》提到，他在2014年就曾預言2015年會有關船難、房市動盪、大颱風發生，果然加拿大、泰國、中國、越南都出現船難消息。他說，由於10年為一個天干，2025年將會重覆和2015年一樣的事件。

詹惟中指出，2025年為「太陰」代表月亮被遮蔽了，包含夜晚、水災、房地產共3大危機。首先，他建議大家晚上儘量不要出去，因為夜晚災難特別多，最好減少夜出夜行的次數。

詹惟中認為，明年房地產會跌。（圖／新聞挖挖哇YouTube）

再來是水，由於現今防洪水壩都做得很好，但詹惟中認為，可能是地震帶來和水有關的災難。此外，關於海、河、湖、川也儘量少去，「抓交替特別嚴重。」

最後是房地產會跌，詹惟中透露已經有很多建商告訴他，目前房價已經來到天花板，如果真的跌會是好事，可以讓沒錢買房的朋友能夠逢低買進，「我買房子也是在低潮買進去，所以不要用悲觀態度去看這件事情。」

詹惟中透露，手上房產都有獲利。（圖／新聞挖挖哇YouTube）

被問到手上房子有沒有漲價？詹惟中委婉地說，手上8間房都有獲利，目前剩下5間房，把小的賣掉換成大的，「所以我真正賺錢，不是算命看風水，就是靠房地產」，同時強調自己都有乖乖繳稅，是省吃儉用買來的。

詹惟中自爆，每次房子租出去就有很多糾紛，礙於自己是名人的關係，有很多租客會藉此耍賴，讓他好無奈：「窮人、老人、小人、女人不要惹，搞不過他。」也順便介紹自己在日本京都的民宿經營得不錯，歡迎大家來住。

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