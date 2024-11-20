台商座談會20日在江蘇舉行，大陸國台辦主任宋濤（前排中）親自出席。（藍孝威攝）

台商座談會20日下午在江蘇省蘇州市舉行。會議安排6名台商代表發言，旺旺集團總經理蔡旺庭發言時表示，持續促進兩岸交流合作，是旺旺集團義不容辭的責任；希望有更多的台灣年輕人到大陸進行創新創業交流、文旅融合交流、社會公益交流。

由大陸國台辦經濟局局長彭慶恩主持的台商座談會，20日下午在蘇州市日航酒店舉行。除有來自江蘇、上海的台商會長、知名台商企業代表91人與會，大陸國台辦主任宋濤親自出席，還有來自江蘇省和蘇州市的相關政府官員20餘人與會，聽取台商在大陸經商的心得與建議。

蔡旺庭發言時表示，旺旺1962年在台灣宜蘭創立，1992年正式赴大陸投資設廠，迄今取得了顯著成效，已經發展成為橫跨食品、飲料、飯店、醫院、地產等多個領域的綜合性企業集團，業績從台灣時期的每年3億，到現在每年300億，32年的時間成長了100倍。

蔡旺庭表示，旺旺在江蘇的投資總額超過13億美元，註冊資本超過5.7億美元。在江蘇淮安投資了神旺臻園苑、旺旺家園兩處神旺地產和1家神旺酒店；在南京，另一家神旺酒店也正式重新啓動。同時，還在這兩座城市建立了現代化的生產基地，生產線涵蓋了旺仔牛奶、小饅頭、碎冰冰、酸奶、QQ糖等多種類型。近3年，旺旺在江蘇的工廠，每一年的總產值都在20億人民幣左右，每一年的納稅額也都超過3億人民幣。

蔡旺庭表示，感恩父輩打下堅實的產業基礎、文化基礎、品牌基礎，作為「旺二代」，他感覺肩上的責任非常重。他認為，「傳承不僅僅是接手企業的經營權和管理權，更是要傳承和弘揚父輩們的經營理念、企業文化以及對社會責任的積極擔當，這是我們要堅守並且發揚光大的精神。」

蔡旺庭表示，作為一個多元化發展的公司，旺旺許多經典產品已經深入人心，在鞏固原有市占率的同時，也正在努力將一些國際先進的管理模式、思維方式和中國本土智慧相結合，以此開發出更具創新性和競爭力的副品牌。

蔡旺庭舉例，旺旺旗下的邦德咖啡，8月份在上海開了第一家現磨咖啡館，到本月已經開了3家店，預計3年內開到100家；旺旺旗下水神品牌，同類消毒產品通常只在商超銷售，目前打算為水神單獨開設線下實體體驗館；又例如正在建設中的旺旺博物館，借助旺仔IP影響力，將通過新穎的展覽形式、沈浸式的體驗空間和豐富的線上線下活動，持續激發大眾對旺旺的好奇心和探索欲。

蔡旺庭表示，通過這些多元化的發展路徑，旺旺正在不斷探索更多可能性。同時，為了更好地吸引年輕一代消費者，旺旺也積極利用新媒體的力量，通過社交媒體、短影音平台等管道，加速旺旺品牌年輕化轉型。

蔡旺庭表示，江蘇作為大陸的經濟強省，有深厚的歷史底蘊、發達的產業體系和優越的營商環境，旺旺集團與江蘇一直以來都有著良好的合作基礎，旺旺深切感受到這片土地給予企業成長的養分與機遇，非常期待進一步深化與江蘇，特別是和蘇州的合作。

蔡旺庭表示，正在著力把蘇州打造成為旺旺集團在江蘇的飲料標桿市場，會把更多的產品品項支持、經銷政策支持、營銷推廣支持給當地的經銷商。同時，也期望邦德咖啡館能夠早日落戶蘇州，並期待更多旺旺旗下副品牌能夠在這座城市開花結果。

蔡旺庭相信，通過雙方更加緊密和深入的合作，一定能實現優勢互補、資源共享，創造出更多的經濟價值與社會效益，為蘇州、為江蘇的高質量發展貢獻一份微薄的力量，也為旺旺集團在江蘇的發展再上新的台階，實現雙贏共贏。

蔡旺庭表示，父親蔡衍明早年赴大陸投資時年33歲，他現在也正好是33歲，這兩年，他明顯感覺自己身上的任務越來越重了。父親常常教育子女，「兩岸好，台灣才會更好！」為了促進兩岸交流合作，旺旺多年來持續舉辦滬台研討會、兩岸媒體人峰會，孵化青年創業計畫達千萬人次，舉辦了各項文化、祭祖、尋根活動，影響上億人次。

蔡旺庭表示，持續促進兩岸交流合作，是旺旺義不容辭的責任。很多台灣人對大陸不瞭解、會害怕，但只要他們有機會瞭解，就一定會愛上這裡。呼籲更多台灣年輕人到大陸進行創新創業交流、文旅融合交流、社會公益交流。相信未來一定會再出現業績成長超100倍的台企。

蔡旺庭建議，希望大陸政府能組織更多形式的兩岸商業洽談會、產業對接會以及各類文化交流活動，融合兩岸的優勢和強項，進一步推動兩岸企業在技術研發、生產製造以及市場拓展等多個領域的資源共享和優勢互補。此外，建立長期穩定的溝通機制，鼓勵兩岸青年創業者參與其中，共同探索新形勢下的合作模式，旺旺集團也一定深度融入，為持續推進兩岸交流合作盡心盡力。

中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤在座談會上表示，中共二十屆三中全會對新時代進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的科學擘畫和戰略部署，將為台商台胞在大陸發展提供嶄新機遇和廣闊空間。

宋濤表示，大陸經濟行穩致遠、持續向好，仍是廣大台商台胞發展事業的最佳選擇。大陸將貫徹落實中共二十屆三中全會精神，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，助力台商台胞發展新質生產力、融入新發展格局。

宋濤強調，希望廣大台商台胞堅守民族大義，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，旗幟鮮明反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極參與兩岸交流合作，成為中國式現代化的見證者、建設者和獲益者，共同壯大中華民族經濟，共創中華民族偉大復興的美好未來。