入圍今年金馬5項大獎的電影《女兒的女兒》，20日舉行台灣首映記者會，導演黃熙率領演員張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒、周采詩同台亮相，片中張艾嘉飾演林嘉欣跟劉奕兒的媽媽，演技細膩獲得金馬影后提名，是否有個人感情投射在其中？張艾嘉笑說：「我一生中最大的遺憾就是沒生女兒，彌補了我沒有的東西。」

以往演過張艾嘉女兒的女星李心潔、劉若英，張艾嘉都視她們為親女兒，現在又多了林嘉欣跟劉奕兒，讓現實生活中有3個兒子、住在男生宿舍的張艾嘉備感窩心。聊到與家中晚輩的相處，張艾嘉說自己的3個媳婦跟她感情都很好，還透露以前有次大兒子被女友拋棄，哭著打電話給她，她回憶說：「我就叫他回來啊，結果一時忘記兒子住美國，那次是唯一1次接兒子電話心痛。」

張艾嘉以《女兒的女兒》再度角逐金馬影后榮耀。（東昊提供）

片中劉奕兒跟周采詩湊女女CP，劉奕兒為戲剪短髮一改甜美風，殺青後留回長頭髮，張艾嘉直呼看不慣，在東京影展時又說服劉奕兒再次剪短髮。除了頭髮造型，黃熙還改變劉奕兒瞳孔的顏色，要她帶藍色隱形眼鏡，同時還有前衛的藍色亮粉妝，劉奕兒回憶說，當時只要一眨眼，亮粉就會跑到眼睛裡，打噴嚏的時候，牽絲的鼻涕滿是藍色亮粉。

周采詩則說自己確實有被劉奕兒電到：「有一陣子我們會傳簡訊，雖然都是聊說吃鹹酥雞那類的，但還是有戀愛感，很久沒有這種感覺。」劉奕兒更表示手機裡輸入周采詩電話的暱稱就直接寫「老婆」。