總統賴清德上任後，朝野政黨衝突不斷，台灣民意基金會19日公布民調，對於朝野衝突對立的責任歸屬，有46.8％認為民進黨應負較大責任，27.9％認為是國民黨與民眾黨。對此，前立委郭正亮20日就表示，「這次有一個民調最值得注意，就是朝野衝突誰最該負責？結果現在有42.6％認為民進黨該負責，國民黨只有27.9％，賴清德還沒有任何一個部長可以幫他得分，他的問題真的是滿嚴重的」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這次有一個民調最值得注意，就是朝野衝突誰最該負責？結果現在有42.6％認為民進黨該負責，國民黨只有27.9％，我覺得民眾黨關係也很大，柯文哲延押和陳啟昱落跑剛好同時發生，柯文哲是立刻開羈押庭，陳啟昱是拖三天還落跑，後來又延押又找不到金流，理由是橘子還沒偵訊到，問題是橘子也找不到」。

郭正亮斷言，「這次表達不滿意度的裡面，一定有一大堆是民眾黨，他們氣炸了，本來沒有那麼嚴重要表態，現在就覺得不出來講講真的受不了了」，郭正亮最後也說，「賴清德還沒有任何一個部長可以幫他得分，本來郭智輝看有沒有機會，現在郭智輝是負分、吃力了，他的問題真的是滿嚴重的」。