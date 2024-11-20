波羅地海2條海底光纖電纜日前傳出遭到破壞，嚴重影響當地網際網路通訊運作，中國大陸商船「伊鵬3號」疑似涉及此事。外媒報導，這艘船在電纜遭到破壞前從俄羅斯港口出發，航行路線與纜線遭破壞的位置與時間大致相符，瑞典當局正全力調查破壞是出於意外或蓄意而為。丹麥軍方周三（20日）證實，「伊鵬3號」停泊丹麥近海。

英國《金融時報》周三報導，瑞典當局正在調查波羅的海2條分別連接芬蘭與德國、瑞典與立陶宛的海底電纜受損情況，同時調查中國籍貨船「伊鵬3號」（Yi Peng 3）可能涉案情況。航運網站MarineTraffic資料顯示，上述2條電纜先後於本月17日至18日遭破壞，與伊鵬3號航行路線與時間相符。該船自俄羅斯靠近愛沙尼亞的烏斯盧加港（Ust-Luga）出發，駛往埃及塞得港（Port Said）。由於毀損纜段位於瑞典經濟海域，瑞典檢方周二（19日）以電纜疑遭破壞為由展開調查，政府僅證實警方與海岸防衛隊、武裝部隊合作支援之下進行調查。

MV Yi Peng 3 is anchored in the Kattegat. https://t.co/cR5gS5NXLp pic.twitter.com/qz1gKerWZc — Sal Mercogliano (WGOW Shipping) 🚢⚓🐪🚒🏴‍☠️ (@mercoglianos) November 19, 2024

路透社周三報導，丹麥軍方表示，「伊鵬3號」目前在丹麥海岸近海下錨，軍方船隻就在附近，但拒絕進一步評論此事。MarineTraffic數據顯示伊鵬3號周三停泊在丹麥和瑞典之間的卡特加特海峽（Kattegat strait），附近有一艘丹麥海軍巡邏船停泊。丹麥軍方很少對於在丹麥水域航行的船隻發表評論，周三聲明並未提及電纜破損的情況，也未說明軍方船艦為何在伊鵬3號附近。

Here are some shore based camera shots from yesterday!



Yi Peng 3 and HDMS Hvidbjørnen following her in. pic.twitter.com/u1JIOvH9Jz — 🐧 Tāwhaki the Penguin God🐧🦞 (@GhostOfOrwell84) November 20, 2024

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）、烏克蘭媒體United24均引述社群自媒體Visegrád 24說法稱，伊鵬3號船長為俄羅斯人，船隻進入丹麥海域後，丹麥海軍就派出多艘艦艇密切監視其動向。伊鵬3號駛入丹麥海峽狹窄的卡特加特航道、準備駛離波羅的海海域之際，丹麥海軍艦艇Y311「海獅號」（Søløven）予以攔截，當局甚至派了1名當地的引水員登船，以確保伊鵬3號受到丹麥嚴密監控。海岸網路攝影機畫面顯示，丹麥多艘巡邏艦艇尾隨其後，顯示軍方極度重視此事。

BREAKING:



The Chinese vessel Yi Peng 3 has been chased, intercepted, and boarded by Danish Navy vessel Y311 Søløven after the Chinese vessel destroyed 2 undersea telecom cables linking Finland-Germany and Sweden-Lithuania.



The vessel sailed from Russia & the captain is Russian pic.twitter.com/gRJ3rxobBC — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2024

據國際海事組織（IMO）船籍資料，伊鵬3號由南韓現代三湖重工（Hyundai HI, Samho）打造，2001年1月下水時國籍登記為馬紹爾群島，同年7月登記船名LEDA。2007年2月，國籍、船名變更為希臘籍AVRA；到了2016年11月再次雙雙變更中國籍「伊鵬3號」（YI PENG 3）。外媒比對資料顯示，伊鵬3號現屬中國浙江省「寧波伊鵬海運有限公司」旗下散裝貨船。

俄羅斯衛星通訊射（Spunik）報導，瑞典官員稱已記錄故障發生時海底電纜附近船隻動態。芬蘭媒體研究C-Lion1斷裂前一刻海域船隻動向後指出，伊鵬3號當時關閉了座標資訊發射器，立陶宛電信業者稱，立陶宛與瑞典之間的C-Lion1受損線路老舊，故障處已修復，但由於另1條交錯的電纜也損壞，業者研判並非意外所致。伊鵬3號所屬的中國「寧波伊鵬海運公司」代表稱瑞典政府已要求公司配合調查。United24稱，寧波伊鵬海運證實已接獲中方政府要求配合調查。

Danish navy patrol ships have anchored the Chinese-flagged Yi Peng 3 which was traveling through the Baltic Sea near the site where two underwater cables were damaged.



It departed from Russian port of Ust-Luga on Nov. 15, with a scheduled Dec. 3 arrival at Egypt's Port Said. pic.twitter.com/VtMfHPX8nh — Alex Salvi (@alexsalvinews) November 20, 2024

德國、芬蘭兩國外交部長聯合聲明強調了此事嚴重性程度，並譴責破壞電纜行為，這對於兩國和整個歐盟的安全構成直接威脅。此事令人想起去年類似狀況，2023年10月，懸掛香港旗幟的中國貨櫃船「新北極熊號」（Newnew Polar Bear）遭指控毀損芬蘭與愛沙尼亞之間一條重要的波羅的海天然氣管線，芬蘭當局調查顯示「新北極熊」涉案；中方最初否認，後於今年8月內部調查顯示是暴風雨惡劣天候拋錨所致，並非蓄意破壞。

中方「中國船舶集團」（China Shipbuilding）網站顯示，寧波伊鵬公司旗下僅有「伊鵬號」（Yi Peng）「伊鵬3號」2艘船，均由現代三湖重工製造，下水時間都是2001年7月，用途均為散裝貨船。中國外交部發言人林劍周三初步回應「不了解有關情況」，並稱北京一貫要求中國船隻嚴守法規，中方對於保護海底基礎設施安全高度重視。歐洲國家周二指責俄羅斯拉高針對烏克蘭西方盟友的混合式攻擊，但未直接指責俄國破壞電纜。俄方周三否認涉及任何海底電纜破壞之事，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「持續無緣無故把一切責任歸咎俄羅斯，十分荒謬。」