德國總理蕭茲（Olaf Scholz）原先領導的聯合政府因內部分歧而於本月6日垮台，明年2月23日將舉行提前大選。《半島電視台》專文分析了本次德國大選面臨內外挑戰，包括烏克蘭戰爭持續、美國可能恢復保護主義政策，以及德國國內經濟停滯。目前民調顯示基督教民主聯盟（CDU）及姊妹政黨基督教社會聯盟（CSU）支持率為32%，大幅領先。

聯合政府垮台的原因

由社會民主黨（SPD）、綠黨（GRÜNE）和自由民主黨（FDP）組成的聯盟因財政政策分歧無法達成共識。蕭茲主張停止「國債剎車」，舉債來擴大公共投資，而FDP黨魁暨財政部長林德納（Christian Lindner）堅持削減開支，並反對氣候目標的擴張。蕭茲指責林德納挑起矛盾，迫使政府瓦解，FDP則否認此說法。

這場內鬥被視為削弱德國在歐盟中的領導地位，智庫德國馬歇爾基金會高級研究員齊納（Markus Ziener）期望大選後能形成更穩定的政府。

根據最新民調，基督教民主聯盟及其姐妹黨基督教社會聯盟支持率為32%，大幅領先。CDU黨魁梅爾茲（Friedrich Merz）有望成為下一任總理，他主張減稅、縮減社會福利支出及加強邊境管制，並承諾修改氣候政策。

主要政黨支持率與黨魁動向

蕭茲表示將再次參選，但他目前是德國戰後最不受歡迎的總理，黨內部分高層希望他讓位於現任國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius）。德國另類選擇黨（AfD）支持率達20%，創歷史新高，雖然其他政黨拒絕與其合作，其影響力在增強。

德國經濟面臨國際需求疲弱及可能的美國新關稅壓力。川普重返白宮，計劃對進口商品課徵高關稅，對出口導向的德國經濟影響深遠。此外，烏克蘭戰爭的持續可能迫使德國增加軍事開支。

經濟與外交政策挑戰

在軍事支援上，蕭茲採取謹慎立場，拒絕提供長程飛彈，以免加劇衝突。而梅爾茲則態度強硬，支持提供更多武器援助。

隨著經濟前景持續低迷，改革「債務剎車」以增加公共投資的呼聲高漲。該政策限制了德國不得舉債超過GDP的0.35%，但外界認為增加投資可助於基礎設施升級與經濟增長。梅爾茲近期對此表示開放態度，顯示共識可能逐漸形成。

挽救德國經濟的策略

提前大選將為德國未來政局和政策方向定調，無論結果如何，領導層面臨穩定國內外局勢的艱鉅挑戰。