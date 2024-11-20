大陸央視新聞報導，角似鹿、臉似馬、蹄似牛、尾似驢，俗稱「四不像」的麋鹿，是中國特有的大型草食動物。中國大陸國家林草局20日指出，目前中國已建立94個麋鹿遷地保護種群，數量超過1.4萬隻。近日麋鹿國家保護研究中心在北京正式掛牌，將統籌推進麋鹿等鹿類動物種群科學保護管理。

麋鹿以青草和水草為食，屬國家一級保護動物。麋鹿國家保護研究中心依託北京麋鹿生態實驗中心設立，將重點開展麋鹿繁育、科研、救護、宣傳等工作，推動建設麋鹿種群監測平台、開放共用科研平台、國際合作交流平台、生態保護教育平台、麋鹿遺傳資源基因庫等。

麋鹿20世紀初在中國滅絕。自1985年起，中國分批從國外引入77隻麋鹿。以人工繁育、野化放歸等措施，當前大陸麋鹿種群數量超過1.4萬隻。

千龍網報導，麋鹿保護研討會暨鹿類動物學術委員會成立大會，19日在北京召開。麋鹿國家保護研究中心同時揭牌，北京麋鹿生態實驗中心製作的《麋鹿四季》自然影片公開發布。

「目前中心約有160隻麋鹿，秋冬季，麋鹿主要任務是進食儲能過冬。」北京麋鹿生態實驗中心主任白加德說，這一階段正好是母鹿懷孕季，進食增加營養。12月初到明年2月初，可以看到麋鹿脫角，是鹿科動物重要特徵。

1985年，北京市在南海子成立北京麋鹿生態實驗中心，隸屬北京市科學技術研究院，首次實施中英兩國麋鹿重引進項目，制定並實施麋鹿種群復壯、遷地建群、野化放歸「三步走」戰略，開展繁育保種、飼養管理、疾病防控、遷地建群、棲息地恢復、野外放歸、遺傳多樣性評估等科技攻關，為麋鹿保護作出凸出貢獻。

目前中國已建立94個麋鹿遷地保護種群，麋鹿總數達到1.4萬隻。江蘇鹽城、湖北石首、湖南洞庭湖、江西鄱陽湖、內蒙古大青山等地成功實施麋鹿野化放歸，建立起穩定野外種群，種群數量達5000餘隻。

「2007年，我們從南海子引入10隻麋鹿，現在繁育總數已達42隻，目前牠們在承德市圍場縣木蘭林場生活，很適應當地環境。下一步，希望擴大牠們的棲息地，嘗試野化放歸。」河北省林草局野保溼地處相關負責人梁麗霞說。山西省林草局野生動植物保護處處長王裔飛說，麋鹿是典型的溼地物種，山西也計畫在大同桑乾河溼地引入一些麋鹿，進行保護。

2023年9月，國家林業和草原局批復依託北京麋鹿生態實驗中心，籌設麋鹿國家保護研究中心。旗下鹿類動物學術委員會19日成立後，委員會主任由中國科學院院士魏輔文研究員擔任，委員來自國內外鹿類動物科研優秀研究人員和管理者等創新高端智庫。