老人能理直氣壯插隊？有人妻網上抱怨，由於發生車禍後換了人工髖關節，且醫生還交代1個月內不能蹲太低，於是，她去找了有坐式馬桶的殘障廁所，豈料，等待過程中遭到1名大媽插隊，甚至還將她全身打量後嗆「妳年輕不能坐，這是給老人家坐的」，讓她相當無奈。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到因車禍後更換人工髖關節，且醫生有交代，1個月內都不能蹲太低，因此，她只能上有坐式馬桶的廁所，然而，她到醫院回診時，只有1間殘障廁所是坐式，於是，她便在門口排隊，豈料，竟然有位大媽突然插隊，她便好心提醒對方「阿姨我在排隊哦」。

可是，大媽卻無動於衷，甚至看廁所裡的人要出來，便硬要搶先擠進去，氣得她將對方攔住並拉高音量說「阿姨，我先的」，便走了進去，結果，對方將她全身打量後竟回「妳年輕不能坐，這是給老人家坐的」，讓她相當傻眼。

女網友表示，由於當下已經將廁所門關上，也懶得對大媽一般見識，但是，她想到大媽的態度越想越氣認為「所以妳是老人就可以理直氣壯插隊？妳又不知道我什麼情況？憑什麼這樣講」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「當下應該直接噴回去的，沒看到是殘障廁所嗎？你是老了還是殘障」、「直接禮貌的跟她說不好意思我有受傷只能上這間！請妳排隊喔！謝謝」、「這種腦袋不靈光的人想要合理化自己行為的時候，都會不經過大腦丟出毫無邏輯的話」、「她們都很愛這樣，等人要走了才敢在那邊碎碎唸抱怨」、「還有像我們這種隱形殘障的，外表看不出來，但真的需要坐式馬桶卻一直被人看，不然就說 看起來又沒怎樣幹嘛跟人家殘障搶廁所」。