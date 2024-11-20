辣模「希希CC」擁有清新外型及火辣身材，在IG上累積30.1萬粉絲追蹤，更有台版新垣結衣、小張鈞甯的稱號。不過20日她在經紀公司、律師陪同下到警局報案，透露自去年底就遭一名外籍男粉騷擾，沒想到她除了被騷擾外，她的美照也很常被盜用到其他軟體上交友詐騙，讓她感到非常困擾。

希希CC除了是名模特兒外，也是寫真模特講師、品牌保養品顧問及角色扮演活動創辦人，身分十分多元。而喜愛分享生活的她，經常在社群曬出一系列美照，只見她套上多種裝扮，曼妙身材曲線一覽無遺，不僅靜態的擺拍照片，她也會分享跳舞短片，鏡頭的邪惡視角更讓網友看了鼻血直流。

「希希CC」經常在社群曬出性感美照。（圖／IG@ccplay1211）

「希希CC」經常在社群曬出性感美照。（圖／IG@ccplay1211）

尤其先前最引起討論的是，她在國慶時換上國旗樣式的比基尼站在新北市民廣場，不吝嗇秀出白皙肌膚及纖細水蛇腰，隨著動人姿勢不斷變換，豐滿的渾圓球形更是明顯可見，畫面非常火辣。同時她也表示很喜歡這組照片，但很挑戰羞恥度，還幽默笑道：「這是一組不會被盜用的照片」，吐露美照被頻繁盜用的無奈。

「希希CC」曾穿國旗比基尼上街掀熱議。（圖／IG@ccplay1211）

「希希CC」曾穿國旗比基尼上街掀熱議。（圖／IG@ccplay1211）

如今她因受到法裔加拿大籍男粉騷擾，透露雖然有在活動現場見過該名粉絲1、2次，但對方經常自稱有精神疾病，並以自我傷害為要脅，令她不禁心生恐懼，害怕再遇到對方，才主動出面尋求法律協助，同時呼籲女性應懂得保護自己，不要姑息犯罪。