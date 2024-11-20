海軍前艦長呂禮詩日前赴中國大陸參觀「珠海航展」，接受陸媒採訪時哽咽說，「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」，引發爭議。而民進黨立委沈伯洋18日就表示，爭議不是大家看到的表象，更深的內幕是「中間人」的角色與身分。對此，陸軍退役少將栗正傑20日就1句話狂酸沈伯洋，引發討論。

沈伯洋18日在政論節目《政治讀新術》中表示，呂禮詩赴陸所說的話引發爭議，但其實更深沉的內幕是有另外一群「中間人」來往兩岸之間，好像在從事一些神秘的工作，沈伯洋強調，立法院應該要將重點擺在「中間人條款」，不是懲罰或停發退將部分的月退俸。

沈伯洋還說，同樣「赴中的立委」也是中間人，因為不知道他們去對岸幹嘛，吃了哪些飯？談了什麼事？沒人知道，但回台灣可能就會在立法院擋法案、擋預算、擋人事，國會的案子通通不讓你過。

而栗正傑20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我倒覺得對沈伯洋的說法我了解，我知道是哪一群人」，栗正傑更狂酸爆出，「就是趙天麟，他在做什麼隱密工作呢？就是親中的工作，這很明顯大家都知道」。