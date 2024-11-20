勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，各界關注，並將矛頭指向分署長謝宜容。但勞動部19日公布報告竟稱「無法證明她有實際霸凌情形」，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊今(20日)宣布請辭，閣揆卓榮泰、總統賴清德先後道歉。更有網友回顧當下處理，質疑往生者為何是用輪椅送上救護車？以及死者兩封遺書，為何檢察官第一時間竟是傳給北分署，讓謝宜容能看到？

勞動部霸凌爭議炸鍋不在話下。但回顧事件，疑點仍多。有PTT鄉民PO文直指，依照SOP應該痛報警方與檢調來處理，不解為何救護人員會配合勞動部，讓遺體坐輪椅，搞得好像還活著的樣子，大酸到底演哪齣。對此外界質疑，消防局回應，屍僵尚不完全符合明顯死亡定義，且當下吳男仍有餘溫，加上同事轉達家屬也希望先行送醫，因此仍照流程進行急救送醫；至於外傳用輪椅運屍，消防局澄清並非輪椅，而是坐式擔架。

「坐著要怎麼做CPR，有人能夠教學嗎？還有新聞也沒提到為什麼不能用貨梯，至少讓人可以躺著，消防局強者能解釋一下嗎？」有網友質疑，「最後承辦檢察官是誰阿，為什麼要將遺書交給北分署？讓前謝分署長能第一時間看到遺書，而不是交給家屬，有沒有法律強人可以說解惑？」

根據《周刊王CTWANT》20日報導提到：至於死者兩封遺書部分，謝宜容稱被檢察官扣留，要全部看過才能公開並交給家屬，她更表示，「檢察官也將這2封遺書傳給北分署」，內容說死者非常非常感謝北分署的同仁」，謝宜容更表示，「我不允許！絕對不允許！不准！大家在外說嘴，說什麼職場霸凌，這不是事實！對其他同仁及直屬長官情何以堪」！

PTT鄉民表示「這樣也太垃圾了吧！這裡是北韓？」、「塔綠班執政下各種無語的事，悲哀」、「白癡官員，以為自己在高雄不會爆出來喔？」、「消防署鬼扯」、「感覺比國民黨時代更絕望」、「好可怕的故事」、「活著會屍僵嗎」、「各位老闆都知道了，屍僵不算死亡」、「還沒到醫院所以不算死亡」、「連消防的都照令行事」、「再吵，犬法官要出來釋憲死亡定義了」、「他們掌握命案現場的時間一定比公佈的早」。

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