全聯「隔日達」自2023年起，整合大潤發及引進上百家品牌供應商推出服務，販售箱購日用品、家電、美妝保養、保健、寵物等破15萬件商品，預計2024年底購物會員人數將突破70萬。為了強化品牌形象，將於11／22起正式更名為「全電商」。

慶祝全新開始，自11／22起至12／31，全電商祭出四重好康回饋消費者，活動期間每周六、日、一，單筆消費滿1500元折100元、使用PX Pay或全支付付款，折後消費滿1500元加碼送1000福利點，最高回饋12.5％。

全電商貝膚黛瑪高效舒敏潔膚液航空版，原價3400元，黑五價格1180元。（全聯提供）

自2022年7月「隔日達」啟動以來，憑藉全聯在快消品價格上的優勢，積極拓展飲品、尿布、衛生紙、清潔用品等體積大、重量重的多元品類，並以「箱購0元免運送到家」的服務，成功打入競爭激烈的網購市場；2023年10月起，隨著大潤發量販商品的加入，平台突破原有快消品框架，進一步拓展小家電、餐廚用品、居家收納、美妝、等多元生活化商品。目前「全電商」商品數量已突破15萬項，2025年預計商品總數將突破50萬目標，同時因應數十萬商品的搜尋效率及易用度，平台系統將持續優化。