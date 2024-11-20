幽靈粒子捕手！江門中微子實驗探測器主體建成。（大陸央視）

陸央視新聞聯播報導，歷時9年多建設，隨著最後一塊光電倍增管模組安裝完成，廣東江門中微子實驗探測器主體，20日全部建成，計畫明年正式運行。

光明網報導，江門中微子實驗大科學裝置，是科研團隊耗時多年，在廣東江門地下700米深處建造的一個巨型實驗室。利用這個深埋地下的大科學裝置，科學家們將捕捉探測宇宙中最古老最原始的一種基本粒子——中微子。

中微子是構成物質世界的基本粒子之一，因為極難探測，也被稱為「幽靈粒子」，至今仍有許多未解之謎。

未來，科研人員通過江門中微子實驗探測器捕捉中微子並對其展開研究，可以更好理解宇宙和物質世界。

央視報導，在地下700米深處的實驗大廳裡，有一個44米深水池，江門中微子實驗探測器就在其中，它由直徑41米的不銹鋼網殼、直徑35.4米的有機玻璃球、4萬5000支光電倍增管等關鍵零件組成。繼不銹鋼網殼和有機玻璃球合攏之後，20日下午光電倍增管模組也全部吊裝完成。

江門中微子實驗以測量三種中微子品質順序為首要科學目標，當中微子進入探測器內部，與液體閃爍體發生作用會發出極其微弱的光，數萬個光電倍增管可以將其捕捉，從而提供給科學家分析研究。