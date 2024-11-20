新竹市政府民政處長施淑婷19日在議會總質詢時開臉書直播，對無黨籍市議員田雅芳說「胡說八道」等語，昨在市議會公開向「非當事人」及所有議員道歉；施淑婷20日晚間又在臉書發出不自殺聲明，並放上錄音檔，強調並無壓迫任何公務員不得向外界檢舉。

市議員田雅芳昨質詢時點名施淑婷，指她日前在議會質詢民眾陳情殯葬館靈堂天花板泛黃等環境後，結果承辦人遭降薪調職，後續她又質詢民政處將該公務員降薪調離原職位一事，指控施淑婷當天下午就施壓公務員，要求其不得檢舉。

施淑婷不滿遭抹黑，直接在臉書粉專開直播，並對著議員嗆「胡說八道」，此舉遭市議員曾資程、林彥甫等人認為嚴重藐視議會，昨下午在黨團協商後，施淑婷在市議會當面向所有議員與市議會及「非當事人」道歉。

事件並未就此落幕，田雅芳表示，施淑婷的道歉看起來不情不願，她不會接受這種沒有誠心的道歉，加上施的言語有極具汙辱與誹謗刑事責任，還是會提出刑事告訴。施淑婷20日在臉書放出她與當事公務員對話錄音自證清白，強調沒有壓迫任何公務員不得向外界檢舉。

根據錄音檔內容，施淑婷向當事公務人員說明，因為同位置待太久不是很適當，才會調整、職位輪調，並強調「不是因為議員提案才把你調離現職」，該公務員也表示：「我不知道，我沒有跟他說過」、「他可能是聽別人說的吧」，施淑婷也表示，有任何問題都可以向她反映。

施淑婷也發出「不自殺聲明」指出，她並無壓迫任何公務員不得向外界檢舉，請田雅芳女士不要捏造事實胡亂指控，不知道所謂的災難，是要瘋狂砍市民朋友的權益與預算？還是要對她個人做出實質的安全危害？

施淑婷也強調，本人樂觀開朗，身體健康，無任何使我困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為。 本人從無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，麻煩有住在南區的市民好朋友幫忙按讚分享廣傳事實真相。