外交部長林佳龍訪歐行。（取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍日前踏上訪立陶宛行程，不過再到立陶宛前也參訪數個歐洲國家。林佳龍一行前往比利時聯邦眾議院參觀，同時也前往歐洲議事大樓，與數名友台歐洲議員們見面，並討論如何深化台灣與歐洲國家的情誼與各項合作。

林佳龍於臉書寫道，昨日比利時布魯塞爾下起罕見的大雨，訪歐行程在雨中仍馬不停蹄的進行。上午他先前往比利時聯邦眾議院，與該院外交委員會主席、對中政策跨國議會聯盟共同主席范荷芙（Els Van Hoof）見面。

林佳龍指出，去年10月范荷芙曾率團訪台，他當時曾以總統府秘書長身分陪同 前總統蔡英文接見。他也感謝范荷芙一直以來非常堅定支持台灣，此次她也親自為訪團一行導覽比利時國會，並就台灣與比利時共同在維護自由民主與和平繁榮的重要工作上，做深度的交流。

林佳龍也到歐洲議事大樓，與歐洲議會議員會面，包含曾擔任立陶宛前國防部長的歐洲議會議員茱娜薇（Rasa Juknevičienė）、歐洲議會貿易委員會副主席馮安蘭（Kathleen Van Brempt）以及新任「對中關係代表團」團長安格魯（Engin Eroglu）、友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席庫塔（Bernard Guetta）、前愛沙尼亞外交部長，也是歐洲議會外交委員會副主席的白艾特（Urmas Paet）、柯契夫議員（Andrey Kovatchev），柯理和（Rihards Kols）議員。

林佳龍表示，很開心能與歐洲的友台好朋友共同討論如何深化台灣與歐洲國家的情誼與各項合作。

來到一座城市體會當地生活文化，林佳龍也提到他的習慣，每到一座城市，若時間允許，他習慣前往大學、市場和博物館這三個地方走走，這也是能夠快速認識當地歷史發展和生活的方式。

此外，在駐歐盟兼駐比利時代表處李淳的安排下，訪團前往皇家軍事博物館參觀（Royal Military Museum），林佳龍也興奮表示，這裡絕對是是軍事迷的天堂。位在比利時獨立50週年紀念公園的皇家軍事博物館完整保存18至20世紀的戰爭文物，像是戰機、坦克車、軍裝制服等，展現各時期最先進的科技及最精緻的藝術，更加彰顯和平的可貴。

林佳龍不忘提到，台灣也有許多值得一訪的博物館，明年故宮國寶也將飛往捷克國家博物館展出，能透過博物館互訪的文化外交，讓台灣與歐洲理念相近國家將能更加深化彼此的情誼與合作。

最後林佳龍也感謝比利時的僑胞賴山林僑務委員夫婦、比利時台商會林天章會長、林長城僑務促進委員的熱情接待與款宴，謝謝他們在比利時發揮力量，也當國家最堅強的後盾，幫助台灣走向世界。