「LALAI桃園原住民族音樂節」今年8月24日在陽光劇場舉行，但不分黨派的原民議員輪番質疑成效，直言過去主打「國際」行銷桃園，如今卻越辦越小，原民局長陳姿伶甚至回答不出今年的卡司，600萬如曇花一現。副市長蘇俊賓說，原民音樂節目的是創造舞台和跨國交流，會跨局處合作，樂觀表示過去努力成果會慢慢浮現，明年鐵玫瑰音樂祭將會是原民很大的舞台。

議員王仙蓮說，「Lalai桃園原住民族音樂節」過去都是500萬元，明年要提升到600萬，不但人潮少，也看不到代表桃園的音樂人才，卻要燒掉這麼多錢，他認為文化局也有鐵玫瑰音樂節，應該如市長張善政過去曾說的，整併重複的活動。

「請不到樂壇優秀的原住民歌手，當然沒有人潮！」議員林志強則說，過去是「國際」原住民音樂節，突顯南島音樂順便城市行銷，創造桃園品牌，近2年吸引的人潮卻寥寥無幾，不解一筆預算為何要拆成3部分，強調原民音樂人才這麼多，花600萬卻給一個陽春舞台，看了都心酸，呼籲原民局要凸顯在地文化，讓桃園有光榮感。

議員簡志偉則緩頰，原民音樂節是發揚傳承桃園原民實力、展現桃園是多元文化國際城市的窗口，前幾年在藝文園區舉辦時，大家和邀請來的南島遠親國家都有很好的互動，呼籲明年邀請民代討論籌備，呈現桃園光榮感。

「原民音樂人才要抬頭！」議員陳瑛也說，應該讓原民音樂人才從小舞台開始培訓逐漸走上大舞台，原民音樂節就是一個很棒的舞台，她看到國中就參加培訓的LALAI歌手，近年已走上金曲獎紅地毯，讓她非常感動，呼籲一定要繼續保留養成培訓的平台。

議員黃瓊慧則說，高達600萬的預算，人潮卻僅1.5萬人，是不是原民局不會辦活動？呼籲應該跟觀旅局整合，將南島住民活潑跟會唱歌跳舞的天性嶄露無遺。

議員王珮毓則詢問陳姿伶，今年音樂節才辦完3個月，問她認識哪幾個歌手，陳語塞一度僵持，讓王感嘆直搖頭講阿爆和桑布伊，她也提到2022年邀請動力火車、梁文音、家家等知名歌手，強調好的活動可以讓大家更認識原民，呼籲善用把活動當成宣傳原民的舞台。

「明年鐵玫瑰會是原民很大的舞台！」蘇俊賓說，原民局同仁認真，歷來提供許多不錯的點子宣揚原民音樂，Lalai音樂節有為年輕基層創造舞台、跨國交流、以及帶來人潮認識原民文化等3個目的，目的不同做法不盡相同，會持續將觀旅局、文化局等其他局處資源，變成原民渠道，讓原民局活動培養的人才，有機會在更大舞台被看到，針對個別活動也會持續加強，相信明年會不一樣。

桃園市議會審查預算邁入第3天，不同於前2日藍綠劍拔弩張而拖延，僅審查表定一半的局處，20日加快速度，衛生局35億元預算14分鐘就審查完，打破去年交通局18分鐘紀錄，全程僅3議員發言，警察局則關心天羅地網、警犬隊等議題，一整日沒有任何一筆預算遭擱置創紀錄，不到下午4點就審完5局處。